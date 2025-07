Biotech-Boom voraus: Diese Aktien könnten in der 2. Jahreshälfte durchstarten!

Der Portfoliomanager glaubt, dass mit dem Abklingen der makroökonomischen Unsicherheit und der Klärung der politischen Ausrichtung der US-Regierung eine Neubewertung des Sektors anstehen wird. In diesem Umfeld sieht er attraktive Chancen, vor allem bei cashflow-starken Biotech-Titeln und Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die sich auf klinische oder kommerzielle Wendepunkte vorbereiten. Ein selektiver Ansatz, der auf die etablierten Biotech-Unternehmen setzt, könnte in einem ansonsten volatilen Umfeld stabilere Chancen bieten.

Insbesondere kleinere und mittelgroße Unternehmen wurden stark belastet. Große Unternehmen in der kommerziellen Phase, insbesondere in den USA, haben sich jedoch relativ stabil gezeigt. Sand-Holm führt dies auf komprimierte Bewertungen, solide Fundamentaldaten und erste Anzeichen einer Belebung der M&A-Aktivitäten zurück. Auch das Finanzierungsumfeld stabilisiert sich, insbesondere für Unternehmen mit differenzierten Plattformen oder kurzfristigen Katalysatoren.

Die Aktien, die das Wachstum in Europa und den USA vorangetrieben haben, sind vor allem die großen US-Biotech-Unternehmen wie Gilead und Amgen. Mid-Cap-Unternehmen, die sich in der Kommerzialisierungsphase befinden, wie Ascendis, erzielten ebenfalls solide Renditen. Dagegen haben kleinere Biotech-Unternehmen mit einer schlechten Performance und einem schwierigen Finanzierungsumfeld zu kämpfen. Ein bemerkenswerter Erfolg war jedoch Merus, ein europäisches Unternehmen, das nach positiven klinischen Ergebnissen in der Onkologie deutliche Kursgewinne verzeichnete.

Sand-Holm hebt hervor, dass Unternehmen wie UCB und Argenx, die in der ersten Jahreshälfte schwach abgeschnitten haben, gut positioniert sind, um in der zweiten Jahreshälfte an Wert zu gewinnen. Gleichzeitig hat Sarepta Therapeutics nach dem Tod von zwei Patienten aufgrund von Herausforderungen in der Gentherapie zu kämpfen. Trotz dieser Rückschläge sieht Sand-Holm erhebliche Chancen, da viele Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten derzeit zu günstigen Preisen gehandelt werden. In diesem Markt, der echte Stock-Picker begünstigt, sind differenzierte wissenschaftliche Erkenntnisse und kurzfristige Katalysatoren entscheidend für die Performance.

Was die US-Gesundheitspolitik betrifft, sieht Sand-Holm eine Mischung aus Unsicherheit und positiven Aspekten. Unter Präsident Trump gab es zahlreiche Veränderungen und Reformen im Gesundheitsministerium, die sich negativ auf die Branche auswirkten, wie beispielsweise der Personalabbau und die Kürzungen bei den NIH-Mitteln.

Auch die Einführung der "Meistbegünstigungsklausel" zur Senkung der Arzneimittelpreise habe Besorgnis ausgelöst, da dies Innovationen in der Arzneimittelentwicklung negativ beeinflussen könnte. Auf der positiven Seite gebe es jedoch neue regulatorische Ansätze der FDA, die Flexibilität für die Zulassung von Medikamenten und den verstärkten Einsatz von KI beinhalten.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die geplanten Zölle im Gesundheitswesen, die große Pharmaunternehmen betreffen könnten. Sand-Holm weist darauf hin, dass dies viele Unternehmen dazu veranlasst hat, Produktionsstätten in den USA zu errichten. Die Unsicherheit bezüglich der Zölle hat die Investitionen im Sektor gehemmt, bis mehr Klarheit über die zukünftige Politik besteht.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet Sand-Holm eine Verbesserung der Stimmung im Biotech-Sektor. Dies werde durch niedrige Bewertungen, solide Fundamentaldaten und steigendes Interesse an M&A-Aktivitäten begünstigt. Der Sektor werde in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich eine bessere Performance zeigen, wobei der Fokus auf Mid-Cap-Unternehmen liegen wird, die klinische Meilensteine erreichen oder Markteinführungen umsetzen können.

In Europa werde das wiedergewonnene Interesse von US-Anlegern in differenzierten Plattformen zu einer Erholung der ausgewählten Titel führen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion