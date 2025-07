Explosionsgefahr bei Brent Öl. Ölpreis vor massiver Bewegung

Brent Öl und das Warten auf frische Impulse

Der Nahost-Konflikt hat sich oberflächlich beruhigt, obgleich die Situation noch immer einem Pulverfass gleicht. Der Ölmarkt hat die Anfang des Monats von der OPEC+ beschlossene Anhebung der Fördermenge kompensiert. Von konjunktureller Seite gab es zuletzt einige Lichtblicke. So legte die chinesische Industrieproduktion im Juni kräftiger zu, als zunächst erwartet wurde. Diese hoffnungsvollen Ansätze werden jedoch unverändert von der nicht enden wollenden Zollproblematik überlagert. Diese hält nicht zuletzt die Ölpreise im Würgegriff.

Hoffnungsschimmer US-Daten

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle wurde noch ein fortgesetzter Anstieg der US-Rohöllagerbestände thematisiert. Im aktuellen Berichtszeitraum sanken die US-Rohöllagerbestände. Ob es damit zur Trendwende kommt, müssen die nächsten Wochen zeigen. In der Woche zum 11. Juli sanken laut EIA die US-Rohöllagerbestände um 3,9 Mio. Barrel auf nunmehr 422,2 Mio. Barrel. Die EIA gab zudem die Fördermenge für die Woche zum 11. Juli mit 13,375 Mio. bpd an. Zum Vergleich. Für die Woche zum 04. Juli wurde eine Ölproduktion in Höhe von 13,385 Mio. bpd vermeldet. Der bisherige Rekord wurde in der Woche zum 06. Dezember 2024 mit 13,631 Mio. bpd verzeichnet. Kurzum. In der aktuellen Phase hat die US-Ölproduktion an Schwung verloren. Da passt es ins Bild, dass die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA laut Ölfeldservicedienstleister Baker Hughes seit geraumer Zeit sukzessive zurückgeht.

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung" kostenlos!

Zusammengefasst - Explosionsgefahr bei Brent Öl

Noch sitzt der Deckel im Bereich von 70 US-Dollar vermeintlich fest. Brent Öl übt jedoch enormen Druck aus, sodass es jederzeit zu einem Ausbruch des Ölpreises über die 70 US-Dollar kommen kann. Sollte dieser Fall eintreten, könnte Brent Öl den Turbo in Richtung 80 US-Dollar und möglicherweise deutlich darüber hinausgehend zünden. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die 66 US-Dollar würde das Chartbild eintrüben und gleichzeitig die zentrale Unterstützung bei 60 US-Dollar unter Druck setzen. Die Ausgangslage für die Aktien der großen Ölkonzerne ist ganz ähnlich. Shell, BP, Chevron und nicht zuletzt Exxon Mobil warten auf nachhaltige Impulse.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.