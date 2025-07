Polnischer Zloty: Steht die Rallye vor ihrem Ende?

Der Zloty hat von Jahresbeginn bis Anfang dieses Monats starke Kursgewinne erzielt, unterstützt von positiven globalen Marktentwicklungen und einer optimistischen Stimmung unter Anlegern. Insgesamt ging es in diesem Zeitraum für die polnische Währung gegenüber dem US-Dollar mehr als 13 Prozent aufwärts. Seitdem geht es jedoch kontinuierlich bergab. Was steckt dahinter?

Obwohl die Inflation im Juni leicht auf 4,1 Prozent anstieg, prognostiziert die NBP eine langsame Rückkehr zur Zielmarke von 2,5 Prozent bis 2026. Diese geldpolitische Lockerung und die Hinweise auf weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten könnten den Zloty unter Druck setzen.

Analysten von ING gehen davon aus, dass weitere Senkungen, die die Leitzinsen von aktuell 5,00 Prozent auf 3,00 bis 3,50 Prozent drücken könnten, die bärische Stimmung für die polnische Währung verstärken können. Besonders in Zeiten politischer und globaler Unsicherheiten könnte die Lockerung der Geldpolitik den Druck auf die Währung erhöhen.

Neben der geldpolitischen Entwicklung ist auch die politische Lage in Polen ein entscheidender Faktor für den Zloty. Die Regierung unter Premierminister Donald Tusk hat nach der Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen eine Kabinettsumbildung angekündigt. Diese politische Umstrukturierung könnte zu Instabilität führen und das Vertrauen der Anleger in den polnischen Markt beeinträchtigen.

Obwohl der Regierungssprecher versichert, dass das Regierungsbündnis stabil bleibt, könnte die politische Unsicherheit langfristig die Währung belasten – insbesondere, wenn interne Auseinandersetzungen die wirtschaftliche Stabilität gefährden.

Die Schwäche der polnischen Politik und die noch unklare Ausrichtung der Wirtschaftspolitik dämpfen derzeit die Zuversicht der Märkte in Polen. In Zeiten, in denen Anleger vermehrt Stabilität suchen, könnte der Zloty aufgrund dieser Unsicherheiten weiter unter Druck geraten.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch Faktoren, die den Zloty stützen könnten. Die positive Stimmung an den globalen Finanzmärkten und die Entspannung geopolitischer Spannungen im Nahen Osten haben dem Zloty gegenüber dem US-Dollar Auftrieb gegeben.

Doch die aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf Zinspolitik und politische Unsicherheit lassen immer weniger Raum für eine Fortsetzung der starken Zloty-Rallye. Ein erster Hinweis darauf ist, dass die polnische Währung seit Monatsbeginn bereits mehr als 2 Prozent gegenüber dem US-Dollar verloren hat. Auch gegenüber dem Euro hat der Zloty zuletzt etwas an Boden verloren.

Während die polnische Währung in den letzten Monaten von positiven globalen Marktbedingungen und einer stabilen Wirtschaftslage profitierte, könnten die Aussichten auf weitere Zinssenkungen und die politische Unsicherheit die Rallye erheblich beeinträchtigen. Angesichts der geldpolitischen Lockerung der NBP und der politischen Instabilität in Polen ist es fraglich, ob der Zloty in der Lage sein wird, seine Gewinne des Jahresanfangs weiter auszubauen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion