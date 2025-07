BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix von 1200 auf 1390 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach Meinung von Analyst Laurent Yoon könnte der Streaminganbieter mithilfe seines Algorithmus, der personalisierte Empfehlungen für Filme und Serien generiert, beim Börsenwert den "Billionen-Dollar-Club" erreichen, ohne auf ein aggressives Marktmultiplikator-Modell angewiesen zu sein. Auf jeden Fall aber verdiene die Aktie, mit einer Prämie gehandelt zu werden, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 04:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 04:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 1.081EUR auf Tradegate (17. Juli 2025, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Laurent Yoon

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1390

Kursziel alt: 1200

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m