Warum Unternehmen ihre Prozesse dringend prüfen sollten (FOTO)

Herrenberg (ots) - Falsch deklariert, zu spät gemeldet oder unvollständig

dokumentiert: Zollpannen können für Unternehmen schnell teuer werden. Immer

wieder sorgen formale Fehler für Strafzahlungen, Lieferverzögerungen oder sogar

Ermittlungen. Besonders betroffen: Mittelständler mit internationaler

Ausrichtung, die ihre Prozesse nicht regelmäßig überprüfen.



Viele Firmen unterschätzen den bürokratischen Aufwand, dabei ist der Zoll kein

Nebenschauplatz, sondern ein echtes Risiko. Dieser Beitrag verrät, wie es zu

kostspieligen Fehlern beim Zoll kommt, welche Pflichten Unternehmen haben - und

wie sie durch clevere Prozessoptimierung Zeit, Geld und Nerven sparen können.





Die Ursachen: Falsche Tarifierung und versäumte VergünstigungenDie Ursachen für folgenschwere Zollfehler sind vielfältig. Ein häufiger Auslöserist die fehlerhafte Warentarifierung. An der korrekten Einstufung hängt, welcherZollsatz gilt und wie hoch die Abgaben ausfallen. Gerade bei Lebensmitteln,technischen Komponenten oder verarbeiteten Produkten gibt es oftAbgrenzungsprobleme. Ein anschauliches Beispiel sind gebrannte Mandeln: Je nachTarifierung schwanken die Zollsätze zwischen null und 26 Prozent. Wird einefalsche Nummer verwendet, entstehen nicht nur unnötige Kosten, sondern aucherhebliche Risiken bei späteren Prüfungen. Ein Unternehmen, das sich dabeiausschließlich auf Dienstleister verlässt, handelt leichtfertig, denn dieVerantwortung bleibt beim Importeur.Darüber hinaus bleiben Vergünstigungen oft ungenutzt, weil Freihandelsabkommennicht korrekt angewendet werden. So kann der Import aus Indien durchunvollständige Dokumentation oder eine ungenaue Abfertigung teurer werden, alserforderlich wäre. Ein fehlender Präferenznachweis genügt, um Zollfreiheit oderReduzierungen zu verlieren. Über Jahre summieren sich die vermeidbaren Zahlungenleicht auf Millionenbeträge - ein Risiko, das in vielen Betrieben nichtausreichend beachtet wird. Obwohl Unternehmen in der Theorie wissen, welcheVorteile Abkommen bringen, fehlt in der Praxis häufig ein strukturierter Prozesszur Prüfung und Sicherstellung der korrekten Anwendung.Falscher Zollwert: Zwischen Liquiditätsverlust und BußgeldEbenso relevant ist der Zollwert. Er bildet die Basis für die Bemessung derAbgaben. Ist er zu hoch angesetzt, verschenkt das Unternehmen Liquidität. Wirder zu niedrig deklariert, drohen Nachforderungen, Verzugszinsen und Bußgelder.Im Extremfall nehmen Behörden ein Organisationsverschulden an - dann wird esbesonders teuer. Die Praxis zeigt: Selbst große Konzerne sind nicht gefeit.Fälle wie Massimo Dutti oder Adidas belegen, dass auch international erfahrene