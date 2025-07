Deutsch-britisches Freundschaftsabkommen unterzeichnet

(neu: Merz und mehr Details)



LONDON (dpa-AFX) - Fünf Jahre nach dem Brexit haben Deutschland und Großbritannien ihre Beziehungen mit einem umfassenden Freundschaftsvertrag auf eine neue Grundlage gestellt. Bundeskanzler Friedrich Merz und der britische Premierminister Keir Starmer unterzeichneten bei einer feierlichen Zeremonie im Victoria und Albert Museum in London das 27 Seiten starke Dokument, das von einem Aktionsplan mit 17 Punkten flankiert wird.

"Das ist ein historischer Tag für die deutsch-britischen Beziehungen", sagte Merz. "Es ist überfällig, dass wir einen solchen Vertrag miteinander abschließen." Es gebe "so viele Bereiche, in denen das Vereinigte Königreich und wir eng zusammenarbeiten können, noch enger als in der Vergangenheit".