KORREKTUR Lieferando baut rund 2.000 Fahrerstellen in Deutschland ab Der Essens-Lieferdienst Lieferando will ab dem Jahresende bundesweit rund 2.000 Fahrerinnen und Fahrer entlassen, viele davon in Hamburg. Grund sei, dass die Plattform bei der Auslieferung künftig stärker auf Subunternehmen setzen werde, teilte …