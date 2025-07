ROUNDUP/Aktien New York Weitere moderate Gewinne nach guten Firmennachrichten Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag weitere moderate Gewinne erzielt. Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,18 Prozent auf 44.333,23 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 6.280,11 Punkte hoch. Der …