Journalismus gibt Orientierung in Krisenzeiten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts der weltweiten Krisen und der Herausforderungen für Demokratien hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einem freien und verantwortungsbewussten Journalismus eine hohe Bedeutung zugemessen. "Ein solcher Journalismus gibt Bürgerinnen und Bürgern die Mittel in die Hand, die sie brauchen, um sich politisch zu orientieren, sich ein einigermaßen fundiertes Urteil zu bilden, sich an Debatten zu beteiligen und demokratische Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen", sagte Steinmeier bei einer Feier zum 80-jährigen Bestehen der "Süddeutschen Zeitung" in München. Viele Menschen hätten angesichts von Krisen, Veränderungen, Kriegen und Desinformation ein "besonders großes Bedürfnis nach Orientierung".

Zugleich erlebe man, dass die ökonomische Logik der sozialen Medien - blitzschnell verkürzen, zuspitzen, skandalisieren, polarisieren und eskalieren -, dass dieser rücksichtslose Kampf um Klicks gerade nicht geeignet sei, das Bedürfnis nach Orientierung zu erfüllen, sagte Steinmeier. "Die permanente Lautstärke, der rüpelhafte Ton, die ständig neuen Empörungswellen, der tägliche Wettbewerb um größtmögliche Skandalisierung des Banalen, all das führt nicht dazu, dass wir uns besser zurechtfinden, sondern, dass wir uns schlechter fühlen - erschöpft, gereizt, ängstlich, ohnmächtig, oft wie gelähmt."