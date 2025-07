ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Beruhigung um Fed-Chef Powell treibt den Dax Die vorläufige Absage des US-Präsidenten Donald Trump an eine baldige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell hat am deutschen Aktienmarkt für etwas Entspannung und steigende Kurse gesorgt. Der Leitindex Dax stieg am Donnerstag um 1,51 …