Château Galoupet präsentiert neues Brand Home und bringt seine jüngste Cuvée auf den Markt

PARIS, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Château Galoupet eröffnet im Juli 2025 sein neues Besucherzentrum in Südfrankreich. Das Weingut in der Nähe von Hyères ist ein historisches Cru Classé der prestigeträchtigen Côtes-de-Provence, im Besitz von Moët Hennessy, der Wein- und Spirituosensparte von LVMH. Das Brandhome ist von Weinbergen umgeben und unterstreicht das Engagement des Weinguts für Nachhaltigkeit, Innovation und Artenvielfalt. Gäste können in den provenzalischen Lebensstil eintauchen und die außergewöhnlichen Bio-Roséweine von Galoupet entdecken.

