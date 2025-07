Bayernwerk Netz schließt Vertrag mit MaxSolar GmbH (FOTO)

München (ots) - Die Bayernwerk Netz GmbH und das Traunsteiner Generalunternehmen

MaxSolar haben am vergangenen Montag gemeinsam den Dienstleistungsvertrag über

den Einsatz des ersten netzdienlichen Speichers bei einem Verteilnetzbetreiber

in Deutschland unterschrieben. Mit der Beendigung des Ausschreibungsverfahrens,

der Erteilung des Zuschlags und dem nun erfolgten Vertragsabschluss ist damit

der Weg für die Errichtung dieses Prototyps in Wutzldorf (Landkreis Cham) frei.



Als erster Verteilnetzbetreiber in Deutschland wird die zum E.ON-Konzern

gehörende Bayernwerk Netz GmbH einen netzdienlichen Speicher anschließen. Nach

der erfolgreichen Abstimmung mit der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr sowie

dem zwischen Januar und Ende März 2025 laufenden Ausschreibungsverfahren unter

mehr als 100 Bietern wurde dem Unternehmen MaxSolar GmbH der Zuschlag erteilt.

Der damit verbundene Dienstleistungsvertrag wurde jetzt durch die beiden Partner

in München unterzeichnet.







auch für unsere Energiezukunft insgesamt. Denn mit der neu entwickelten Logik

des netzdienlichen Speichers maximieren wir den volkswirtschaftlichen Nutzen

sowohl aus Strommarkt- als auch Stromnetzperspektive für unsere Netzkunden. So

läuten wir eine neue Phase der Integration von Großbatterien ins

Stromversorgungssystem ein", sagt Dr. Nick Seeger, Geschäftsführer der

Bayernwerk Netz.



MaxSolar wird künftig die 5 Megawatt starke Großbatterie mit einer über die

gesamte Vertragslaufzeit zur Verfügung stehenden Kapazität von 25

Megawattstunden entsprechend der im Dienstleistungsvertrag geregelten Vorgaben

betreiben. Dies umfasst im Wesentlichen die tages- und jahreszeitlichen

Vorgaben, um gezielt Netzengpässe zu entlasten. So ist es beispielsweise

Vorgabe, zu Zeiten mit hoher Solarerzeugung den Speicher zu laden und umgekehrt

bei hohen Bezugsleistungen in das Netz des Bayernwerks zu entladen. MaxSolar

steht bereits in intensiven Gesprächen mit der Gemeinde Wutzldorf und wird nun

die Bauplanungen fortführen. Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar

GmbH betonte: "Der heutige Schritt ist ein Meilenstein für die Energiewende und

zeigt, wie innovative Speichertechnologien aktiv zur Stabilisierung und

Optimierung unserer Netze beitragen können. Wir freuen uns, gemeinsam mit der

Bayernwerk Netz GmbH diesen Vorreiter in Wutzldorf zu realisieren. Mit dem

netzdienlichen Speicher setzen wir einen wichtigen Impuls für die effiziente Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Heute ist nicht nur ein großer Tag für MaxSolar und das Bayernwerk, sondernauch für unsere Energiezukunft insgesamt. Denn mit der neu entwickelten Logikdes netzdienlichen Speichers maximieren wir den volkswirtschaftlichen Nutzensowohl aus Strommarkt- als auch Stromnetzperspektive für unsere Netzkunden. Soläuten wir eine neue Phase der Integration von Großbatterien insStromversorgungssystem ein", sagt Dr. Nick Seeger, Geschäftsführer derBayernwerk Netz.MaxSolar wird künftig die 5 Megawatt starke Großbatterie mit einer über diegesamte Vertragslaufzeit zur Verfügung stehenden Kapazität von 25Megawattstunden entsprechend der im Dienstleistungsvertrag geregelten Vorgabenbetreiben. Dies umfasst im Wesentlichen die tages- und jahreszeitlichenVorgaben, um gezielt Netzengpässe zu entlasten. So ist es beispielsweiseVorgabe, zu Zeiten mit hoher Solarerzeugung den Speicher zu laden und umgekehrtbei hohen Bezugsleistungen in das Netz des Bayernwerks zu entladen. MaxSolarsteht bereits in intensiven Gesprächen mit der Gemeinde Wutzldorf und wird nundie Bauplanungen fortführen. Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolarGmbH betonte: "Der heutige Schritt ist ein Meilenstein für die Energiewende undzeigt, wie innovative Speichertechnologien aktiv zur Stabilisierung undOptimierung unserer Netze beitragen können. Wir freuen uns, gemeinsam mit derBayernwerk Netz GmbH diesen Vorreiter in Wutzldorf zu realisieren. Mit demnetzdienlichen Speicher setzen wir einen wichtigen Impuls für die effiziente