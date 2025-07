Das Jas-Leader-Programm der Bulat-Utemuratov-Stiftung befähigt über 40 000 kasachische Studenten im Vorfeld der strategischen Übergabe

ALMATY, Kasachstan, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Das Jas Leader Akademiiasy-Programm, das von der Bulat Utemuratov Foundation im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde, um die Führungsqualitäten junger Menschen in Kasachstan zu fördern, hat seine Pilotphase abgeschlossen, und seine laufende Verwaltung wird nun an führende zertifizierte lokale Organisationen übergeben, um die weitere Expansion voranzutreiben.

In diesen Jahren haben mehr als 41 500 Schülerinnen und Schüler in 124 Schulen in 17 Regionen an der Jas Leader Initiative teilgenommen. Das Programm, das sich an Schüler der Klassen 5 bis 11 richtet, hat jungen Menschen geholfen, durch praktisches, interaktives Lernen Selbstvertrauen, Teamwork, Kommunikation und Selbstdarstellung aufzubauen. Mehr als 200 Lehrkräfte wurden speziell für die Vermittlung des Lehrplans und die Durchführung der Sitzungen geschult.

Das Programm, das in Form von außerschulischen Workshops durchgeführt wird, umfasst Diskussionen zum Thema Führung, Biografien inspirierender Persönlichkeiten, Spiele, Gruppenprojekte und praktische Übungen, die das persönliche Wachstum und den gegenseitigen Respekt fördern sollen. Eine Teilnehmerin, Akzhan Bakytbekova, Schülerin der Klasse 11 aus I.V. Panfilov Schule-Lyzeum Nr. 5, teilte mit: "Jas Leader wurde mehr als nur eine Klasse. Ich habe gelernt, offen zu sprechen, im Team zu arbeiten und anderen wirklich zuzuhören. Bei einer Aktivität mussten wir gemeinsam auf einem immer kleiner werdenden Blatt Papier stehen und uns gegenseitig stützen, um nicht zu fallen. Es mag einfach erscheinen, aber es hat uns Vertrauen und Einigkeit gelehrt. Darum geht es bei dem ganzen Programm."

Jedes akademische Jahr gipfelte in dem Jas Leader Forum in Almaty, das die engagiertesten Teilnehmer aus dem ganzen Land zusammenbrachte. Die jüngste Veranstaltung, , fand im Juli 2025 im Sommerlager von Tau Samal statt und brachte über 200 Jugendliche zu einem dreitägigen Erlebnis zusammen, das Schulungen, Ausflüge und sportliche Aktivitäten umfasste. Namhafte kasachische Persönlichkeiten wie die Dokumentarfilmerin Aliya Ashim, der Schauspieler Murat Muturganov, der Tänzer Randy und der UFC-Kämpfer Shavkat Rakhmonov nahmen an dem Forum teil und erzählten ihre Geschichten.

"Von 2021 bis 2025 hat Jas Leader Zehntausenden von Schülern praktische Fähigkeiten in den Bereichen Führung, Kommunikation und Teamarbeit vermittelt", sagte Ainur Karbozova, CEO der Bulat Utemuratov Foundation. "Wir sind stolz darauf, das Programm an vertrauenswürdige lokale Einrichtungen zu übergeben, damit noch mehr Kinder im ganzen Land von dieser transformativen Erfahrung profitieren können."

