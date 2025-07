DZ BANK stuft ABB LTD auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 58 auf 59 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bei dem Industriekonzern habe sich die positive Geschäftsentwicklung mit Umsatz- und Ergebnisplus sowie Margenverbesserung fortgesetzt, schrieb Robert Czerwensky am Donnerstag. Der Anbieter von Lösungen für die Elektrifizierung und Automation sei somit auf gutem Weg, ein weiteres Rekordjahr abzuliefern./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,83 % und einem Kurs von 55,84EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.