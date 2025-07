Neueste Demo des autonomen Jets von GA mit Live-Luft/Luft-Einsatzfähigkeit

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 17. Juli 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und General Atomics Integrated Intelligence, Inc. (GA-Intelligence) haben am 8. Juli erfolgreich eine bahnbrechende Demonstration durchgeführt, bei der Technologien mehrerer Tochtergesellschaften integriert wurden, um die Effekte einer Kill Chain über große Entfernungen zu demonstrieren, darunter auch ein autonomer Luft/Luft-Einsatz. Der Flug integrierte lokale und globale Sensorfusion, die über das Tactical Autonomy Core Ecosystem (TacACE) einem luftgestützten MQ-20 Avenger Echtzeit-Lagebilder und autonome Aufgaben zuwies, um die Kill Chain zu schließen und die Ausgereiftheit und Einsatzbereitschaft des Systems für den Einsatz im Krieg zu demonstrieren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Integration eines Collaborative Combat Aircraft (CCA), der Implementierung eines vollständig konformen, autonomen Systems im staatlichen Besitz und eines Befehls- und Kontrollsystems (C2) außerhalb des Sichtbereichs (Beyond-Line-of-Sight, BLOS). Der von GA-ASI bereitgestellte unbemannte Jet MQ-20 fungierte als CCA-Ersatz in einer Sensor-Emission-Control-(EMCON)-Umgebung. Er wurde autonom betrieben und über verteilte Edge-C2-Knoten gesteuert, die mit Optix.C2- und Omniview-Software betrieben wurden. Optix.C2, ein Produkt von General Atomics-Intelligence, bot lokalisierte C2-Funktionalität mit geringer Latenz und blieb gleichzeitig mit dem übergeordneten Lagebild vernetzt, sodass eine Echtzeitkoordination über mehrere Domänen hinweg möglich war.

Dr. Brian Ralston, President von GA-Intelligence, lobte die Zusammenarbeit. „Diese Demonstration verdeutlicht den Wert der Integration modernster und bewährter Technologien im gesamten GA-Unternehmen. Die Optix-Datenplattform und die C2-Fähigkeiten ermöglichen eine schnelle Integration und Erprobung, um kritische Anforderungen des Verteidigungsministeriums und der Nachrichtendienste zu erfüllen.“

General Atomics hat während des Fluges die weltraumgestützte und taktische Sensorik erfolgreich mit dem C2-Knoten verbunden, sodass das Flugzeug Zugriff auf ein vollständiges Echtzeit-Bedrohungsbild erhielt, was die autonome Entscheidungsfindung an Bord verbesserte. Die Demonstration umfasste auch die Live-Koordination von Intelligence, Surveillance und Reconnaissance (ISR) sowie kinetische Aufgaben über eine einheitliche Bedienerschnittstelle, die in praktisch jeder Cloud-Umgebung eingesetzt werden kann.