Gewinne nach vier Verlusttagen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach dem jüngsten Abwärtsschub deutlich im Plus geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,02 Prozent auf 4.486,49 EPunkte, nachdem er zuvor vier Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Zuge einer Erholungsbewegung klar nach oben.

In Wien war die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr mager. Ex Dividende wurden die Aktien von Do&Co gehandelt. Das Cateringunternehmen schüttete 2 Euro je Aktie aus. Die Do&Co-Titel schlossen trotz Dividendenabschlag mit plus 0,24 Prozent bei 205,50 Euro.