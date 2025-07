JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ende Juni anstehenden Zahlen dürften ein solides zweites Quartal belegen, schrieb Richard Vosser in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er liege mit seiner Umsatzschätzung moderat über der Konsensprognose. Vosser geht zudem von einer Anhebung des Ausblicks aus, was die Konsensschätzungen untermauern, aber nicht wesentlich beeinflussen werde./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 16:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 16:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 83,61EUR auf Tradegate (17. Juli 2025, 18:21 Uhr) gehandelt.



