EuroStoxx 50 deutlich erholt nach Talfahrt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich nach einer mehrtägigen Verlustserie am Donnerstag deutlich erholt. Zum Börsenschluss notierte er 1,49 Prozent im Plus bei 5.377,15 Punkten. Ihm half, dass sich die am Vortag aufgekommenen Spekulationen über eine bevorstehende Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell nicht bewahrheiteten. Auch bei den Anlegern in New York hatte der Schrecken nicht lange gewährt. US-Präsident Donald Trump hatte entsprechende Medienberichte dementiert.

Außerhalb des Währungsraums reichte es beim schweizerischen SMI am Donnerstag für einen Anstieg um 0,43 Prozent auf 11.961,87 Punkte. Er hatte sich zur Wochenmitte deutlich besser geschlagen als der Leitindex der Eurozone. Ähnlich war es beim britischen FTSE 100 gewesen, der nun 0,52 Prozent auf 8.972,64 Punkte gewann.