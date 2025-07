KUN, Asiens führende Plattform für Stablecoin-Zahlungen und Embedded Finance, sichert sich Serie-A-Finanzierung mit einer Gesamtsumme von mehr als 50 Millionen US-Dollar

HONGKONG, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- KUN, Asiens führende Plattform für Stablecoin-basierte Zahlungen und Embedded Finance, hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde mit einer deutlichen Überzeichnung erfolgreich abgeschlossen. Die bestehenden Investoren BAI Capital und GSR Ventures verdoppelten ihr Engagement, und zwei neue strategische Investoren — ein in Hongkong notiertes Konglomerat und Eternium Global — schlossen sich der Runde an. Seit seiner Gründung vor 20 Monaten hat KUN insgesamt mehr als 50 Millionen US-Dollar eingeworben und damit seinen Early-Mover-Vorteil und seine Führungsposition in der Branche gestärkt.

Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein in den laufenden Bemühungen von KUN, eine globale Infrastruktur für grenzüberschreitende Stablecoin-Zahlungen und Finanzdienstleistungen aufzubauen und gleichzeitig die internationale Expansion der Realwirtschaft durch konforme, sichere und effiziente Lösungen zu unterstützen.