Automation Anywhere kündigt die Verfügbarkeit von Agenten in der neuen Kategorie KI-Agenten und -Tools des AWS Marketplace an

New York (ots/PRNewswire) - Auf dem AWS Summit in New York City gab Automation

Anywhere, der führende Anbieter von agentenbasierter Prozessautomatisierung

(APA), heute die Verfügbarkeit von KI-Agenten in der neuen Kategorie KI-Agenten

und -Tools des AWS Marketplace bekannt. Kunden können jetzt den AWS Marketplace

nutzen, um die KI-Agenten von Automation Anywhere über ihre AWS-Konten zu

entdecken, zu kaufen und bereitzustellen und so die Entwicklung von KI-Agenten

und agentenbasierten -Workflows zu beschleunigen.



Die neuen KI-Agenten von Automation Anywhere helfen Unternehmen, komplexe

Wissensaufgaben zu automatisieren, die Kundenerfahrung zu verbessern und die

Content-Generierung zu optimieren. So können Unternehmen ihre Abläufe

rationalisieren, die Agilität erhöhen und messbaren Nutzen aus ihren generativen

KI-Investitionen ziehen.







Marketplace-Kategorie für KI-Agenten und -Tools bereitstellt, sind wir stolz

darauf, den Wandel hin zu praktischer, unternehmenstauglicher generativer KI

anzuführen", so Adi Kuruganti, Produktleiter bei Automation Anywhere. "Dieser

neue Kanal bietet Kunden einen nahtlosen Weg zur Einführung von agentenbasierten

Automatisierungslösungen, die die Produktivität steigern, die

Entscheidungsfindung beschleunigen und den Weg zu einem autonomen Unternehmen

beschleunigen."



Heute verfügbar: Neue KI-Agenten speziell für den Einsatz in Unternehmen



Analyst für Finanzberichte: Dieser KI-Agent analysiert Finanzberichte und

Gewinnmitteilungen, um wichtige Kennzahlen zu ermitteln und Erkenntnisse zu

gewinnen. Er bietet genaue, kontextbezogene Finanzanalysen, die ausschließlich

auf Quelldaten basieren - ideal für Finanzteams, die schnelle und zuverlässige

Berichte benötigen. Agent entdecken "

(https://www.automationanywhere.com/aws-marketplace/financial-report-analyst)



Werbetexter für Technologie: Dieser KI-Agent generiert vier Variationen von

überzeugenden Artikeltiteln (konservativ, kreativ, metaphorisch und plakativ)

unter Verwendung von markengerechten Referenzbeispielen und Zielkeywords und

ermöglicht es Marketern und Autoren, SEO-optimierte technische Inhalte schnell

und konsistent zu skalieren. Agent entdecken "

(https://www.automationanywhere.com/aws-marketplace/technology-copywriter)



Analyse von Stimmung und Tonfall: Dieser KI-Agent analysiert Support-E-Mails und

Kundennachrichten auf Stimmung und Tonfall und kennzeichnet Dringlichkeit,

Formalität und Emotionen mit detaillierten Begründungen. Dies hilft den

Formalität und Emotionen mit detaillierten Begründungen. Dies hilft den

Kundenerfahrungs- und Supportteams, Prioritäten zu setzen und Antworten zu





