Nordea Bank Abp - Aktie zeigt Schwäche - 17.07.2025

Mit einer Performance von -3,93 % musste die Nordea Bank Abp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nordea Bank Abp ist eine führende nordische Bank, die umfassende Finanzdienstleistungen wie Kredite, Vermögensverwaltung und digitale Lösungen anbietet. Sie ist eine der größten Finanzgruppen in Nordeuropa mit starker Präsenz in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark. Wichtige Konkurrenten sind Danske Bank, SEB, Handelsbanken und Swedbank. Nordea zeichnet sich durch ihre starke digitale Plattform und umfassende Finanzlösungen aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordea Bank Abp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,46 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordea Bank Abp Aktie damit um -2,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,28 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordea Bank Abp +20,26 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

Nordea Bank Abp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,33 % 1 Monat +0,28 % 3 Monate +12,46 % 1 Jahr +20,43 %

Informationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Es gibt 3 Mrd. Nordea Bank Abp Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,00 Mrd.EUR wert.

Nordea Bank Abp Aktie jetzt kaufen?

