Trump, Fed, Zinsen, TACO, Aktienmärkte und Zölle: Toxische Widersprüche!

Lauter Widersprüche: die Fed senkt die Zinsen nicht, weil die Zölle von Trump die Preise steigen lässt - denn würden die Preise nicht steigen, würden die Zölle keinen Sinn machen! Denn das erklärte Ziel von Trump mit seinen Zöllen ist es doch gerade, die Preise für Importe nach oben zu bringen, damit diese Importe sich nicht mehr lohnen und die Produktion in den USA stattfindet (vor allem Industrie). Und: niemand zweifelt daran, dass Trump hohe Zölle will - schon um die Einnahmen zu steigern. Was hält ihn davon ab, warum machte Trump den TACO? Vor allem wegen stark fallenden Aktienmärkten, wie wir sie an den Tagen nach dem 02.April mit den reziproken Zöllen gesehen haben (und auch steigende Renditen bei US-Staatsanleihen). Nun sind die US-Aktienmärkte am Allzeithoch - warum soll der US-Präsident kurz vor der Zoll-Deadline 01.August wieder einknicken?

Hinweise aus Video:

