DeFi Technologies meldet Rekordhoch bei verwalteten SUI-Vermögenswerten und Treasury-Beständen

Verwaltetes SUI-Vermögen von Valour übersteigt 63,5 Mio. USD (87,1 Mio. CAD); Treasury SUI-Bestand von DeFi Technologies erreicht 20,2 Mio. USD (27,7 Mio CAD) — jetzt zweitgrößte Position nach Bitcoin

Verwaltetes SUI-Vermögen von Valour übersteigt 63,5 Mio. USD (87,1 Mio. CAD): Mit einem Anstieg von 54 % seit dem 30 . Juni, der auf die Nachfrage und das Interesse der Anleger an aufstrebenden Layer-1-Ökosystemen wie SUI zurückzuführen ist, gehört das SUI-ETP von Valour auch zu den am schnellsten wachsenden Produkten in seinem Portfolio von über 75 börsengehandelten Produkten (Exchange-Traded Products, ETPs).

Treasury SUI-Bestand von DeFi Technologies wächst auf 20,2 Mio. USD (27,7 Mio. CAD): Jetzt die zweitgrößte Position des Unternehmens nach Bitcoin, mit einem Anstieg von 41 % im Vergleich zum Vormonat.

Jetzt die zweitgrößte Position des Unternehmens nach Bitcoin, mit einem Anstieg von 41 % im Vergleich zum Vormonat. Wiederkehrende Einnahmen aus Renditen und Gebühren: Valours SUI-ETP erwirtschaftet eine Staking-Rendite von 3,3 % und eine Verwaltungsgebühr von 1,9 %. Die gemischte Rendite des Unternehmens über alle gestakten verwalteten Vermögenswerte beträgt etwa 8 %, was ein nachhaltiges, nicht verwässerndes Wachstum unterstützt und die Position des Unternehmens als eines der einzigen profitablen, Cash-generierenden börsennotierten Kryptounternehmen untermauert.

TORONTO, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") überbrückt, freut sich, über seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour") ein Rekordhoch bei den verwalteten SUI-Vermögenswerten (Assets under Management, „AUM") sowie einen bedeutenden Meilenstein bei der unternehmenseigenen Treasury-Beständen für digitale SUI-Vermögenswerte bekanntzugeben.

Zum 15. Juli 2025 verzeichnete Valour einen historischen Höchststand von 63.545.741 USD (87.166.328 CAD) an verwaltetem SUI-Vermögen, was einem Anstieg von rund 54 % seit dem 30. Juni entspricht. Dieser Anstieg ist auf die wachsende Nachfrage institutioneller Anleger und das breitere Marktinteresse an aufstrebenden Layer-1-Ökosystemen zurückzuführen. Das SUI-ETP von Valour gehört außerdem zu den am schnellsten wachsenden Produkten in seinem Portfolio von über 75 börsengehandelten Produkten (Exchange-Traded Products, ETPs).