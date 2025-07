Eine neue transatlantische Partnerschaft für europäische CCA

FAIRFORD, UK / ACCESS Newswire / 17. Juli 2025 / General Atomics unternimmt einen mutigen Schritt zur raschen Bereitstellung eines europäischen Collaborative Combat Aircraft (CCA, kooperatives Kampfflugzeug), das auf einer ausgereiften US-Plattform basiert, in Europa zusammengebaut wird und mit europäischen Missionssystemen ausgestattet ist. Damit führt es seine unabhängigen amerikanischen und deutschen Tochtergesellschaften in der Luft- und Raumfahrt in einem gemeinsamen Betriebsprojekt zusammen.

YFQ-42A

Das neue Flugzeug basiert auf dem Prototyp YFQ-42A der U.S. Air Force, der sich derzeit in der Bodenerprobung befindet und noch in diesem Sommer seinen Erstflug absolvieren soll. Es wurde von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) in San Diego, Kalifornien, entwickelt und gebaut. Die Anpassung der europäischen Missionssysteme und die Fertigung in Europa werden von der deutschen Tochtergesellschaft von General Atomics, General Atomics Aerotec Systems GmbH (GA-ATS), mit Sitz in Oberpfaffenhofen bei München unterstützt.

Die Nutzung der früheren Investitionen dieser etablierten Luft- und Raumfahrtunternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks bietet eine Starthilfe für die Entwicklung europäischer unbemannter Kampfflugzeuge und einen Weg zur Einhaltung der von den europäischen Staaten festgelegten kurzen Beschaffungsfristen. Darüber hinaus bietet dies einen etablierten Weg für weitere internationale Kooperationen und einheimische Verteidigungspartnerschaften, basierend auf den bisherigen Erfolgen beider Unternehmen bei der Lieferung von Flugzeugen weltweit.

„Wir sind sehr daran interessiert, unser Fachwissen über unbemannte Flugzeugsysteme mit dem Fachwissen über luftgestützte Sensoren und Waffensysteme der europäischen Verteidigungsindustrie zu kombinieren, beginnend mit unserer eigenen Tochtergesellschaft GA Aerotec Systems GmbH in Deutschland“, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. „Mit einem bewährten CCA-Design, das sich bereits in der Produktion befindet, werden diese Systeme in erheblicher Stückzahl mit hochtechnologischem europäischem Input geliefert, um eine erschwingliche Menge für NATO-Kampftruppen aufzubauen und zu tragen.“