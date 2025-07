JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 16 Euro gesenkt. Constantin Hesse verwies in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung der Aktie auf eine anhaltend schwache Nachfrage, die Gefahr weiterer Abschreibungen sowie Sorgen, dass die derzeitigen Restrukturierungsmaßnahmen des Solarkonzerns nicht ausreichen könnten. Das Potenzial im Energiespeicherbereich könne den kurzfristigen Druck durch sinkende US-Steuergutschriften und Netzprobleme in Europa nicht kompensieren./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 20,98EUR auf Tradegate (17. Juli 2025, 19:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A