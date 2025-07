Euro nach gutem Vortag wieder im Abwärtstrend

NEW YORK (dpa-AFX) - Für den Euro ist es nach dem Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte am Donnerstag wieder bergab gegangen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1583 US-Dollar - das war ähnlich viel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1579 (Mittwoch: 1,1602) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8636 (0,8619) Euro gekostet.

John Williams, Präsident der New Yorker Zentralbank und Mitglied der US-Notenbank Fed, betonte vor dem Hintergrund von Trumps scharfer Kritik an Powell, dass eine unabhängige Notenbank für das Land bessere Ergebnisse in Bezug auf Preisstabilität und wirtschaftliche Stabilität liefere. Er erwarte zudem, dass die Zollpolitik der US-Regierung in den kommenden Monaten einen stärkeren Einfluss auf die Inflation haben werde. Daher sei die derzeitige restriktive Haltung der US-Notenbank "völlig angemessen".

Am Donnerstag veröffentlichte Konjunkturdaten verdeutlichten die Stärke der US-Wirtschaft. So sind die Umsätze im Einzelhandel im Juni deutlich stärker als erwartet gestiegen. "Konjunktursorgen werden mit den Zahlen wohl nicht geschürt", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba. Er verweist auch auf den deutlichen Anstieg des Philadelphia-Fed-Index und den erneuten Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. "Alle Zahlen überraschen positiv, und so steht die US-Notenbank nicht unter Druck, die Leitzinsen schnell und deutlich zu senken", kommentierte Wortberg. "Die Zinssenkungsfantasie dürfte gedämpft bleiben."/jsl/he/gl/he