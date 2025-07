JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underweight' - Ziel 18,40 Euro

rabajatis schrieb gestern 17:12

'Investitionsgipfel' mit Merz und Konzernen am Montag



https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19635504-investitionsgipfel-merz-konzernen-montag



Das könnte eine durchgreifende Verbesserung auslösen. Laut weiteren Berichten geht es um eine Summe von 300 Milliarden Euro, die die in dem Kreis versammelte Deutsche Privatwirtschaft beisteuern will. Zudem wurde gesagt, das die Lage aus Sicht der Unternehmen weit besser sei als die miesepetrige Stimmung. Und das Vorhaben soll als Signal nach Außen verstehen werden: "Deutschland ist wieder da!". Bzw. in Relation zu den (neuen) Problemen in anderen Weltregionen sei Deutschland wieder ein attraktiver Investitionsstandort.



Von solchen Nachrichten profitieren im Allgemeinen die als konjunktursensibel geltenden Aktien am meisten - ob sie das nun tatsächlich sind oder nicht. Sprich Stahlaktien.