Rekorde für Nasdaq 100 und S&P 500

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag dank weiterer Gewinne Rekorde verzeichnet. Eine Reihe Geschäftszahlen sowie andere Unternehmensnachrichten stützten die Aktienkurse, während Konjunktur- und Inflationsdaten erneut keine Impulse gaben.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zog nach einem freundlichen Start weiter an. Er erreichte schon in den ersten Stunden ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,74 Prozent auf 23.078,04 Punkte. Der marktbreite S&P 500 brauchte für seine Bestmarke länger und verabschiedete sich 0,54 Prozent fester mit 6.297,36 Punkten. Dagegen müssen die Anleger beim Dow Jones Industrial weiter auf einen Rekord warten. Der Leitindex gewann 0,52 Prozent auf 44.484,49 Punkte.