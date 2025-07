DoktorABC steht an der Seite der Cannabis-Patienten

Berlin (ots/PRNewswire) - Unternehmen fordert Schutz der Patientenrechte

angesichts geplanter Einschränkungen, die zu einem zweigeteilten

Gesundheitssystem in Deutschland führen könnten



Während das Bundesgesundheitsministerium an einem Gesetzentwurf arbeitet, der

telemedizinische Cannabis-Verschreibungen und den Versandhandel massiv

einschränken könnte, bezieht DoktorABC (https://www.doktorabc.com/de) - eine der

führenden digitalen Gesundheitsplattformen in Deutschland - deutlich Stellung.





Das Unternehmen fordert die Bundesregierung auf, allen Patienten den Zugang zumedizinischem Cannabis zu gewährleisten - unabhängig von ihrem Wohnort oderEinkommen."Die Gesundheitsversorgung sollte niemals von Ihrer Postleitzahl oder IhremBankguthaben abhängen" sagte David Barnan, Chief Marketing Officer bei DoktorABC. "Wir beobachten mit großer Sorge, wie Deutschland auf eineZwei-Klassen-Medizin zusteuert. In den Großstädten erhalten diejenigen eineBehandlung, die Geld haben, während Patienten in ländlichen Gebietenzurückbleiben. Die vorgeschlagenen Beschränkungen für die telemedizinischeVerschreibung von Cannabis und den Versandhandel mit Arzneimitteln würdenZehntausende von legitimen medizinischen Cannabispatienten zurück zu unwirksamenTherapien drängen - oder, noch schlimmer, auf den unregulierten Markt."Die finanziellen Auswirkungen wären erheblich. "Für viele Patienten kann einArztbesuch bis zu 100 Euro aus eigener Tasche kosten - und dabei sind dieFahrtkosten, die Ausfallzeiten bei der Arbeit oder die Kosten für Pflegekräftenoch nicht einmal mitgerechnet", sagte Barnan. "Und die meisten lokalenApotheken können schlichtweg nicht das gesamte Spektrum an Cannabisblütenvorrätig haben, das Ärzte verschreiben. Patienten werden gezwungen sein, vonApotheke zu Apotheke zu fahren, nur um ihre Medikamente zu finden. Kleinerelokale Lagerbestände halten auch die Preise hoch. Angesichts steigender Kostenund wiederholter Lieferengpässe werden viele Patienten auf eine Behandlungverzichten - oder sich an den Schwarzmarkt wenden, wo es keine medizinischeAufsicht gibt."" Gleichzeitig ist der Anbau zu Hause mit minimaler Aufsicht erlaubt. ObMinderjährige Zugang erhalten, wird nicht kontrolliert, doch die Politik erwägt,die medizinisch überwachte, apothekenpflichtige Versorgung einzuschränken. Wenndie Regierung die Sicherheit wirklich verbessern will, sollte sie dafür sorgen,dass chronisch kranke Patienten rechtzeitig einen qualifizierten Arztkonsultieren können, dass es sowohl in städtischen als auch in ländlichenGebieten Deutschlands Apotheken gibt und dass das System so strukturiert ist,dass eine gerechte Versorgung gewährleistet ist."