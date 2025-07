Mustang Energy Corp. beginnt mit den Explorationsarbeiten auf dem Projekt Surprise Creek, Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 17. Juli 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich, den Beginn seiner Explorationsaktivitäten auf dem Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek (das „Projekt“) bekannt zu geben, das in einer aussichtsreichen Region nördlich des Athabasca-Beckens liegt, die für ihr Mineralienpotenzial bekannt ist. Das Unternehmen schloss vor Kurzem eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) mit Thunderbird Resources Ltd. („Thunderbird“) zum Erwerb einer ungeteilten 80%-Beteiligung am Projekt. Weitere Einzelheiten zur Optionsvereinbarung finden Sie in der Pressemitteilungen des Unternehmens vom 4. Juni 2025 und 16. Juni 2025, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt sind.

Das Feldprogramm bei Surprise Creek wird Prospektionsarbeiten an der Oberfläche umfassen, einschließlich detaillierter Gesteinsprobenahmen, die darauf abzielen, die Zielgebiete weiter zu verfeinern und die Mineralisierung und Alteration zu umreißen. Das Probenahmeprogramm wird über 20 Tage durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Explorationsphase sollen als Grundlage für weitere Explorationsarbeiten dienen, einschließlich der Bohrzielerstellung.

„Mit der Unterstützung von Thunderbird Resources sind wir begeistert, mit den Explorationsarbeiten auf unserem Projekt Surprise Creek zu beginnen, das sich nördlich des Athabasca-Beckens in Saskatchewan befindet und bereits identifizierte Uran- und Kupferprospektionsgebiete beherbergt“, sagte Nick Luksha, CEO von Mustang Energy Corp. „Unser Ziel ist die Erhebung robuster geowissenschaftlicher Daten, um die Bohrzielerstellung zu unterstützen und die Position des Projekts als Eckpfeiler in unserem wachsenden Explorationsportfolio zu stärken.“

Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek

Das Projekt Surprise Creek liegt 25 km nordwestlich des Uranbezirks Beaverlodge, der die historischen Uranminen Gunnar und Eldorado (Ace-Fay-Verna) beherbergt, und befindet sich unmittelbar nördlich des Athabasca-Beckens (siehe Abbildung 1).

Das Unternehmen weist darauf hin, dass trotz der Nähe des Standorts die Entdeckung von Mineralien auf nahegelegenen Konzessionsgebieten, einschließlich der Uranminen Gunnar und Eldorado (Ace-Fay-Verna), sowie vielversprechende Ergebnisse nicht unbedingt auf eine Mineralisierung des Projekts oder auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweisen, das Projekt kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell nutzbare Lagerstätten zu finden. Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Abbildung 1: Übersicht und Lage des Uran-Kupfer-Projekts Surprise Creek1, 3, 4, 5, 6

Eine hochauflösende luftgestützte magnetische, radiometrische und VLF-EM-Untersuchung, die von Thunderbird im September 2024 durchgeführt wurde, identifizierte mehrere neue Uranziele (siehe ASX-Mitteilung von THB vom 19. Dezember 2024 mit dem Titel „Exploration to commence at Rockvale Antimony-Gold Project“).

Eine starke radiometrische Urananomalie wurde im zuvor definierten Bohrziel Surprise Creek Fault identifiziert, wo historische Bohrungen Ergebnisse von bis zu 2,1 m mit 4,37 % U3O8 über 57 m1,5 und Oberflächenprobenahmen von Thunderbird Ergebnisse von bis zu 7,98 % U3O8 lieferten2. Das Gebiet mit einer oberflächennahen Uranmineralisierung erstreckt sich über eine Streichlänge von bis zu 500 m2 (siehe Abbildung 2).

Die Regierung von Saskatchewan hat vor Kurzem einen Antrag auf eine Arbeitsgenehmigung für Explorationsarbeiten, einschließlich Bohrungen im Prospektionsgebiet Surprise Creek Fault, genehmigt.

Abbildung 2: Projekt Surprise Creek - Prospektionsgebiete Surprise Creek Fault 1, 2, 5

V

iele der radiometrischen Ziele, die im Rahmen der luftgestützten Untersuchung identifiziert wurden, weisen eine starke räumliche Korrelation mit dem Kontakt zwischen dem archäischen Grundgebirge der Zemlak Domain und der darüber liegenden jüngeren Thluicho Lake Group aus dem Paläoproterozoikum auf, wo quer verlaufende Strukturen den Kontakt kreuzen.

Darüber hinaus stehen viele der historischen Kupferprospektionsgebiete (Bob Lake, Ellis Bay, Waterloo South) mit demselben Kontakt in Zusammenhang (siehe Abbildung 3).

Die historischen Bohrergebnisse von Bob Lake und Ellis Bay umfassen:

- 9,1 m mit 2,07 % Cu und 27,3 g/t Ag ab der Oberfläche (Bob Lake)3

- 6,6 m mit 1,31 % Cu ab 11 m (Ellis Bay)3

Gesteinssplitterprobenahmen aus historischen Kupfervorkommen, die von Thunderbird in den Jahren 2022 und 2023 entnommen wurden, lieferten Ergebnisse von 61,7 % Cu, 27,6 % Cu und 9 % Cu.(2) (,4)

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Entdeckungen von Mineralien in nahegelegenen Konzessionsgebieten wie Bob Lake, Ellis Bay und Waterloo South und deren vielversprechende Ergebnisse trotz ihrer räumlichen Nähe nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung des Projekts oder auf die Fähigkeit des Unternehmens sind, das Projekt kommerziell zu nutzen oder kommerziell gewinnbare Lagerstätten auf dem Projekt zu finden. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Abbildung 3: Projekt Surprise Creek - Kupferergebnisse aus historischen Bohrungen 3, 4, 5 ,6

Quellennachweis

1 ASX-Mitteilung von THB vom 6. Juli 2022 mit dem Titel „Surprise Creek data review highlights high-grade targets“

2 ASX-Mitteilung von THB vom 22. Dezember 2022 mit dem Titel „High-grade Uranium rock chip results at Surprise Creek“

3 ASX-Mitteilung von THB vom 13. Februar 2023 mit dem Titel „Exciting Copper Targets at Surprise Creek“

4 ASX-Mitteilung von THB vom 13. Oktober 2022 mit dem Titel „Exceptional Uranium and Copper Rock chip results“

5Saskatchewan Mineral Assessment Database Drill hole VT20, SMAD# 74N10-0368, abgerufen unter http://mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

6Saskatchewan Mineral Assessment Database, SMAD# 74N11-0063, abgerufen unter http://mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit 147.153 Hektar Grundfläche im Athabasca-Becken in Saskatchewan - einem der weltweit führenden Uranreviere. Mustang treibt die Exploration im Frühstadium durch moderne Techniken und einen disziplinierten, datengesteuerten Ansatz voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorationsarbeiten und die Konzentration auf wichtige Ziele in wenig erforschten Gebieten langfristige Werte zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“, „glaubt“ oder „geht davon aus“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „eintreten“, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das zukünftige Potenzial des Projekts, das Potenzial des Feldprogramms, günstige Ergebnisse zu liefern, und die Durchführung künftiger Arbeiten auf dem Projekt. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts verschiedener ökologischer und wirtschaftlicher Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens fortzusetzen, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Projekt in sein bestehendes Projekt zu integrieren. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 0,145CAD auf CSE (17. Juli 2025, 22:04 Uhr) gehandelt.