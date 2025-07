Merz stellt sich den Fragen der Hauptstadt-Journalisten

BERLIN (dpa-AFX) - Am 74. Tag seiner Amtszeit stellt sich Friedrich Merz (CDU) am Freitag auf der traditionellen Sommer-Pressekonferenz des Bundeskanzlers (10.30 Uhr) den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Im Mittelpunkt dürfte dabei die vor einer Woche geplatzte Richterwahl im Bundestag stehen. Weitere Themen dürften der Ukraine-Krieg, der Zollstreit mit den USA, die Stromsteuer oder der EU-Haushalt sein. Bei den von der Bundespressekonferenz, dem Verein der Hauptstadtjournalisten, veranstalteten Sommer-Pressekonferenzen gibt es keine thematischen Beschränkungen.

In den Urlaub geht es für den Kanzler nach der Pressekonferenz noch nicht. In der nächsten Woche hat er noch eine Reihe von Terminen. Unter anderem trifft er am Dienstag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin./mfi/DP/jha