Erben von Millionenvermögen stärker besteuern

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz fehlender politischer Mehrheiten pocht SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf auf eine stärkere Besteuerung von Millionenvermögen. "Wir müssen endlich über eine ehrliche und verantwortliche Besteuerung von Erbschaften sprechen", sagte Klüssendorf dem Portal "T-Online". Damit sei nicht das Eigenheim oder die Altersvorsorge der Mittelschicht gemeint, sondern Millionenvermögen. "Das würde nicht nur für mehr Gerechtigkeit in der Steuerpolitik sorgen, sondern auch Milliardensummen in die Länderhaushalte spülen, was in die Bildung oder innere Sicherheit fließen kann."

Er hoffe, dass auch die Union die Notwendigkeit eines modernen und gerechten Erbschaftssteuerrechts in Deutschland erkenne. "Ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich bei dem Thema sehr unnachgiebig agieren werde."