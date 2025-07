Netflix übertrifft Erwartungen und hebt Ausblick an – doch Kurs schwächelt

Netflix verzeichnete einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im selben Zeitraum des Vorjahres lag der Gewinn bei 2,1 Milliarden US-Dollar

Im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Netflix seine Umsatzprognose für das gesamte Jahr nach oben angepasst. Die neue Spanne liegt zwischen 44,8 und 45,2 Milliarden US-Dollar, zuvor wurde mit einem Umsatz von 43,5 bis 44,5 Milliarden US-Dollar gerechnet. Grund hierfür sind der schwächere US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen, das anhaltend positive Mitgliederwachstum und die soliden Werbeeinnahmen.

Im zweiten Quartal steigerte Netflix seine Mitgliederzahl, erhöhte die Preise für Abonnements und profitierte von höheren Werbeeinnahmen. Allerdings verzichtete das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge auf die Veröffentlichung der aktuellen Abonnentenzahlen.

Ein weiterer positiver Aspekt war der deutliche Anstieg des Cashflows. Der Netto-Cashflow aus operativen Aktivitäten belief sich auf 2,4 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von über 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch der freie Cashflow wuchs auf 2,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 91Prozent entspricht. Netflix hob die Prognose für den freien Cashflow im Jahr 2025 an und erwartet nun einen Wert zwischen 8 und 8,5 Milliarden US-Dollar. Dies stellt eine leichte Erhöhung gegenüber der ursprünglichen Schätzung von 8 Milliarden US-Dollar dar.

Zudem verbesserte das Unternehmen seine operative Marge auf 34,1 Prozent, was einer Steigerung von rund 3 Prozentpunkten im Vergleich zum ersten Quartal 2025 entspricht. Im Vorjahreszeitraum lag diese bei rund 27 Prozent. Für das zweite Halbjahr 2025 erwartet Netflix jedoch eine geringere operative Marge. Grund dafür sind höhere Kosten für die Amortisation von Inhalten sowie für Verkaufs- und Marketingaufwendungen aufgrund eines umfangreichen Release-Kalenders.

Trotz des positiven Quartalsberichts und der höheren Prognosen kam es nach Börsenschluss an der Nasdaq zu einer leichten Kurskorrektur von fast zwei Prozent. Dies könnte mit den sinkenden Margenerwartungen für die zweite Jahreshälfte zusammenhängen. Für die nächsten beiden Quartale hat Netflix jedoch einen starken Veröffentlichungsplan mit beliebten Shows und Filmen, darunter die zweite Staffel von Wednesday, das Finale von Stranger Things, Happy Gilmore 2 und Guillermo del Toros Frankenstein, angekündigt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

