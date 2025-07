Leitindex baut Wochenplus aus - Rekord wieder im Visier

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag an seinen inzwischen positiven Wochenverlauf anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund ein halbes Prozent höher auf 24.481 Punkte. Tags zuvor schaffte er es auf Wochensicht ins Plus, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 23.968 Punkte abgerutscht war. Nun ist wieder der jüngste Rekord bei 24.639 Punkten im Visier.

Die US-Indizes haben ihre Gewinne nach dem europäischen Handelsende ausgebaut. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiebörse erreichte sogar einen Rekord./ag/jha/