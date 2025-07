Rot und Lila, Ewige Jugend

ERDBEEREN UND KIRSCHEN ZUR BEKÄMPFUNG FREIER RADIKALE, BLAUBEEREN UND RADICCHIO ALS VERBÜNDETE FÜR DIE HERZGESUNDHEIT

Eboli, Italien, 18. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Was haben das Rot von Kirschen und Erdbeeren, das Blau von Heidelbeeren und Pflaumen und das Lila von Auberginen und Radicchio gemeinsam? Sie alle haben eine hohe Konzentration an Polyphenolen, Antioxidantien, die den Zellen helfen, freie Radikale zu bekämpfen. Das bedeutet, dass diese Lebensmittel Sie auf vielfältige Weise jung halten und sogar neurologischen Erkrankungen vorbeugen und das Gedächtnis verbessern. Polyphenol ist nicht gleich Polyphenol: Es gibt über 500 verschiedene Arten. Rotes Obst und Gemüse ist vor allem reich an Anthocyanen und Carotinoiden, darunter Lycopen, das für seine entzündungshemmenden und antitumoralen Eigenschaften bekannt ist und die Haut vor längerer Sonneneinstrahlung schützt. Die rote Farbe von Obst und Gemüse hängt aber auch mit Vitamin C zusammen, das das Immunsystem unterstützt und die Aufnahme von Eisen durch den Körper fördert.