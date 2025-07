Tausende Fahrer verlieren bei Lieferando ihre Jobs!

Der Essenslieferdienst Lieferando plant einen massiven Stellenabbau in Deutschland. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, sollen bis Ende des Jahres rund 2.000 festangestellte Fahrerinnen und Fahrer entlassen werden – das entspricht etwa 20 Prozent der gesamten Flotte. Besonders betroffen ist Hamburg, wo ein erheblicher Teil der Kürzungen erfolgen soll.

Der Schritt ist Teil eines grundlegenden Strategiewechsels in der Logistikstrategie, wie Deutschlandchef Lennard Neubauer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Künftig will Lieferando auf der sogenannten "letzten Meile" verstärkt auf die Zusammenarbeit mit spezialisierten Subunternehmen setzen. In Städten wie Wiesbaden, Lübeck oder Bochum, aber auch in der Hansestadt Hamburg, soll die Auslieferung künftig von Drittanbietern übernommen werden.