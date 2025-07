Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 1500 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 1400 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei solide und ohne Überraschungen gewesen, schrieb James Heaney in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Besonders beeindruckt hat den Experten die Wachstumsbeschleunigung in der UCAN-Region USA, Kanada, Australien und Neuseeland./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben