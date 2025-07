DAX nimmt Rekordhoch wieder ins Visier – „Krypto-Woche“ war ein voller Erfolg

Dass sich der Markt jetzt schon wieder in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch befindet, belohnt alle Schnäppchenjäger, die unter 24.000 Punkten eingestiegen sind. Die Anleger nehmen es Donald Trump weiterhin nicht ab, dass er einen Zoll von 30 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union erheben und damit neue Unruhen an den weltweiten Finanzmärkten auslösen wird. Die Mehrheit an der Börse setzt konsequent auf eine gütliche Einigung.

Die Wall Street gibt dem DAX den notwendigen Rückenwind, um seine Kursgewinne auch heute Morgen zu behaupten. Kurioserweise hat der jüngste Druck von Donald Trump auf Jerome Powell die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im September wieder auf etwas über 50 Prozent verschoben. Die Einzelhandelsdaten samt anderer Indikatoren, die jüngst eingetroffen sind, zeigen aber eine insgesamt weiterhin robuste Konjunktur, die der Fed mehr Raum zum Abwarten einräumt. Die Spekulation auf eine geldpolitische Lockerung im September bleibt damit eine heikle Wette am Markt.