Verteidigungsboom treibt Saab zu Top-Zahlen im zweiten Quartal!

Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat im zweiten Quartal 2025 deutlich besser als erwartet abgeschnitten und damit erneut seine Schlüsselrolle in der globalen Verteidigungsindustrie unter Beweis gestellt. Das Unternehmen meldete am Freitag ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum, das auf eine hohe Nachfrage nach Verteidigungstechnologie, insbesondere in Europa, zurückzuführen ist. Die Saab-Aktie legte in Folge der Zahlenveröffentlichung um 2,46 Prozent zu und notiert damit aktuell bei 44,00 Euro (Stand: 8:00 Uhr MESZ, Tradegate).

Starkes Wachstum quer durch alle Geschäftsbereiche