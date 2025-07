American Tungsten Corp. kündigt Aufstockung der Privatplatzierung von 2,5 Mio. $ auf 7 Mio. $ an

Vancouver, BC, 17. Juli 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:DEMRF) (FSE:RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es – in Ergänzung zu seiner Pressemitteilung vom 30. Juni 2025 – aufgrund des gestiegenen Interesses die maximale Anzahl an Aktien, die es im Rahmen seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) ausgeben will, von 5.000.000 Aktien auf bis zu 14.000.000 Aktien zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie erhöht, was einem Bruttoerlös von bis zu 7,0 Millionen $ ergibt (das „Emissionsangebot“).

„Dies ist ein starkes Signal für die wachsende Unterstützung des Projekts IMA, ein hochgradiges Wolframprojekt, das möglicherweise der erste neue Wolframproduzent in Nordamerika werden könnte. Damit setzen wir einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu einer kommerziellen Produktion und dem Ausbau von American Tungsten zu einem inländischen Lieferanten kritischer Minerale“, so Ali Haji, CEO von American Tungsten Corp.

In Zusammenhang mit dem Emissionsangebot wird das Unternehmen Vermittlungsprovisionen von bis zu 7,0 % des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf von Aktien an Zeichner, die dem Unternehmen von bezugsberechtigten Vermittlern vermittelt wurden, zahlen. Darüber hinaus wird das Unternehmen nicht übertragbare Vermittler-Warrants an bezugsberechtigte Vermittler begeben, deren Anzahl bis zu 7,0 % der Anzahl der im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Aktien entspricht. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber im Einklang mit den Statuten der Canadian Securities Exchange („CSE“) innerhalb eines Zeitraums von bis zu 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zum Preis von je 0,50 $.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung von Explorationsarbeitsprogrammen, Optionszahlungen, dem Erwerb von Mineralkonzessionen und Marketingmaßnahmen sowie für allgemeine Zwecke des Betriebskapitals verwenden. Der Abschluss des Emissionsangebots ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen unternehmens- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung durch die CSE. Das Emissionsangebot unterliegt keiner Mindestanzahl von Zeichnungen. Alle in Verbindung mit dem Emissionsangebot begebenen Wertpapiere sind in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Vorschriften der CSE an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.