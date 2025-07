Salzgitter rutscht nach Senkung des Jahresausblicks ab

Es ist einfach dramatisch, wenn man sich die krasse Entwicklung in den letzten Monaten anschaut:





Am Spotmarkt ist ein 4-Jahres-Tief erreicht. Allein in den letzten 3 Monaten ging es um 17 % abwärts.





https://www.stahlpreise.eu/2025/07/warmbandpreise-531-bis-546-euro-tonne-anstieg-im-september-erwartet.html





Vor ich meine mehr als 10 Jahren gab es mal Preise um 420 Euro je Tonne. Aber da muss man ja dann zu heute die Preissteigerungeen bei den Löhnen, bei den Sachkosten etc. hinzuaddieren. Und dann erkennt man schon, wie historisch dramatisch die Lage in der Stahlbranche ist. Wenn wir uns als Land erheblich besser verteidigen wollen, dann brauchen wir erheblich mehr (Sicherheits)-Stahl. Und den können wir eben nicht in Russland oder aus China kaufen. Der Stahlgipfel ist DRINGEND notwendig und muss rasch umsetzbare Ergebnisse liefern, die die Profitabilität der Stahlhersteller wieder herstellen. Und an den Stahlherstellern hängt nicht nur die Verteidiung - auch der Automobil- und Maschinenbau und vieles mehr in Deutschland.





Aber man erkennt eben auch, das so 2,5 % Verlustmarge der Salzgitter AG angesichts dieser extremen Herausforderungen nicht soo schlecht sind. Andere Stalhersteller dürften weit stärker in die Verlustzone geraten sein. Arcelor Mittal hatte mitgeteilt, das ihr Hauptwerk in Deutschland bereits seit 2 Jahren deutliche Verluste macht und das dürfte sich jetzt nochmals stark verschlimmert haben.





Und die heute revidierte Jahresprognose sieht eine starke Verbesserung im zweiten Halbjahr vor. Aus meiner Sicht hängt das mit dem Sicherheitsstahl zusammen, bei dem die Margen wesentlich besser sein müssen als z.B. bei Autoblechen.