Netflix verliert trotz starker Zahlen und erhöhter Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Netflix-Aktien haben am Freitag trotz anhaltend gut laufender Geschäfte und einer erhöhten Umsatzprognose leicht nachgegeben. Die Papiere des Streaminganbieters sind zuletzt allerdings auch hervorragend gelaufen. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Netflix-Aktien im frühen Handel am Freitag rund 1.077 Euro oder umgerechnet 1.251 US-Dollar und damit knapp zwei Prozent weniger als zum Handelsschluss an der Nasdaq.

Die am Donnerstag nach Handelsende veröffentlichten Zahlen fielen zwar in so gut wie allen wichtigen Punkten etwas besser aus, als von Bloomberg erfasste Analysten erwartet hatten. Und: Viele Analysten erhöhten infolge der Quartalsergebnisse auch ihre Kursziele. Den Netflix-Aktien gab dies aber erst mal keinen weiteren Auftrieb.