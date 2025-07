Konsensschaetzung für das Jahr 2027 im Gange!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 970 auf 822 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ursachen für die zurückhaltende Prognose für das Jahr 2026 sind nicht vollständig nachvollziehbar. Es könnte entweder sein, dass die Entscheidungsträger für Künstliche Intelligenz auf Seiten der Kunden aufgrund der Unsicherheiten im Zollbereich derzeit zögerlich agieren oder dass ASML über umfassendere Informationen zu den Investitionsvorhaben von Intel oder Samsung verfügt. Im Hinblick auf Letzteres zeichnen sich im kommenden Jahr tatsächlich schwache Entwicklungen ab. Es wird in jedem Fall davon ausgegangen, dass die Markterwartungen für das Jahr 2026 in Richtung einer Stagnation angepasst werden. Von wesentlicher Bedeutung ist derzeit, wie der Konsens für das Jahr 2027 weiterverfolgt wird.

Das seit 2003 andauernde Wachstum des Aktienkurses von ASML hat sich seit Ende 2021 abgeflacht. So ging der Kurs vom Allzeithoch am 19. November 2021 bei 777,50 Euro auf 375,75 Euro am 13. Oktober 2022 zurück. Gründe sind im Rückgang der globalen Chipnachfrage nach den Pandemiespitzen und den zunehmenden Exportkontrollen zu finden. Kontinuierliche Innovationen und die daraus resultierenden Bestellungen der Kunden führten bis zum Rekordhoch am 11. Juli 2024 bei 1.021,80 Euro. Zusätzliche Exportrestriktionen und eine Sättigung bei Großaufträgen führten zu einer weiteren Korrektur bis zum 8. April 2025. Aktuell notiert die Aktie nach einem Rücksetzer aufgrund der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch dieser Woche bei 650,20 Euro. Beim Rücksetzer hat sich die Unterstützung bei 624,70 Euro als stabil präsentiert. Laut Marktteilnehmern fiel der Kurs zu weit, wodurch die gestrige Gegenbewegung zu einem Kursplus von rund 4 Prozent führte. Der ASML-Konzern hat in seinem Markt aufgrund des technischen Fortschritts nahezu Monopolstellung und kann bei technischer Weiterentwicklung der Belichtungsfrequenz „High-NA-EUV“ seine Preismacht ausspielen. Für den Verlauf der nächsten Wochen könnte der Kurs dadurch fester tendieren und den Widerstandsbereich zwischen 750,00 Euro und 813,00 Euro anlaufen. Allerdings hängt das Damoklesschwert Taiwankrise und Exportbeschränkungen über dem Markt von ASML.

ASML Holding NV (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der ASML Holding NV bis auf 731,40 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN SJ6B8G) überproportional mit einem Omega von 3,89 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 33 % und dem Ziel bei 731,40 Euro (14,32 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 18.08.2025 eine Rendite von rund 52 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 596,60 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 33 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,58 zu 1, wenn bei 596,60 Euro (6,31 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: SJ6B8G Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 9,38 – 9,52 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 660,00 Euro Basiswert: ASML Holding NV akt. Kurs Basiswert: 649,80 Euro Laufzeit: 18.09.2026 Kursziel: 14,32 Euro Omega: 3,89 Kurschance: + 52 Prozent Quelle: Société Générale

Optionsschein-Update: AMD Inc. Die am 20. Juni 2025 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JH5VMZ) mit dem Basispreis von 133,00 US-Dollar und Fälligkeit am 18.09.2026 auf eine steigende Aktie der AMD Inc. zu setzen, notiert zur Stunde zum Geldkurs von 4,19 Euro und lag mit 96 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Aufwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels beim Derivat über dem Break Even Kurs ermöglicht. Das Stop Loss Level beim Optionsschein könnte bei 4,01 Euro vorgesehen werden.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (Tageschart in US-Dollar)

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.