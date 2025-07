Baugenehmigungen Das Comeback des Einfamilienhauses Bei den Baugenehmigungen in Deutschland zeichnet sich ein Comeback des Einfamilienhauses ab. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres haben die Ämter den Neubau von 17.700 Wohnungen in diesem Wohntyp genehmigt, dem übermäßiger Flächen- und …