1.000 US-Dollar investieren und Millionär werden? Mit Netflix hätte es geklappt!

In den letzten Jahren hat sich Netflix nicht nur als führender Anbieter im Streamingmarkt etabliert, sondern auch als eine der herausragendsten Aktienperformer. Doch der Weg zum Erfolg war nicht immer geradlinig. Nach einem dramatischen Rückgang von über 70 Prozent im Jahr 2022, als Netflix erstmals seit einem Jahrzehnt Abonnenten verlor, hat sich das Unternehmen eindrucksvoll erholt.

Von dem Tiefstand im Jahr 2022 bis heute hat sich der Aktienkurs von Netflix um mehr als 500 Prozent gesteigert. Dies ist vor allem auf die kontinuierliche Steigerung der Einnahmen durch das werbefinanzierte Abonnementmodell, verstärkte Investitionen in Live-Sport und eine konsequentere Bekämpfung des Passwort-Sharings zurückzuführen. Trotz intensiver Konkurrenz durch Plattformen wie Disney+, HBO Max und Amazon Prime Video ist Netflix der meistgesehene Streaming-Dienst in den USA, was das Unternehmen zu einem Favoriten unter den Investoren macht.