Beliebter Dividendenwachstumswert stürzt ab: Jetzt zugreifen?

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,5 Prozent in den vergangenen 10 Jahren hat das Unternehmen die Branche deutlich schlagen können, die ihre Ausschüttungen um durchschnittlich 7,2 Prozent gesteigert hat. Gegenwärtig bietet Abbott Laboratories so eine Dividendenrendite von 1,96 Prozent.

Solides Umsatzplus, Nettogewinn steigt kräftig

Am Donnerstag hatten die Anteile einen deutlichen Rückschlag zu verzeichnen und fielen um 8,5 Prozent. Grund hierfür war ein schwacher Ausblick im Rahmen der Vorstellung des Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal.

In diesem konnte Abbott Laboratories seine Erlöse um 7,4 Prozent auf 11,14 Milliarden US-Dollar steigern, was die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 80 Millionen US-Dollar übertroffen hat. Während die Umsätze im Diagnostikbereich mit einem Minus von 1,0 Prozent erneut rückläufig waren, steigerte sich das Geschäft mit Medizingeräten, darunter Diabetes-Monitoren, um 13,4 Prozent. Auch bei Nahrungsergänzungsmitteln und herkömmlichen Pharmaprodukten konnte sich das Unternehmen steigern.

Beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) traf der Konzern mit 1,26 US-Dollar die Prognosen genau. Im Jahr zuvor hatte Abbott Laboratories einen Gewinn in Höhe von 1,14 US-Dollar je Anteilsschein erzielt. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 1,78 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 36,7 Prozent entspricht. Neben einem höheren operativen Gewinn profitierte der Konzern auch von Einmaleffekten in Höhe von 137 Millionen US-Dollar.

Verhaltener Ausblick verprellt Investoren

Während das zurückliegende Quartal gut verlaufen ist, enttäuschte Abbott Laboratories mit seinem Ausblick auf die kommenden drei Monate beziehungsweise das Gesamtjahr. Die Gewinnschätzung für Q3 lag mit 1,28 bis 1,32 US-Dollar pro Aktie unter der Prognose von 1,33 US-Dollar.

Für das Gesamtjahr erwartet das Management einen bereinigten Gewinn von 5,15 US-Dollar je Anteilsschein (Midpoint-Guidance). Das lag um 1 Cent unter den Erwartungen. Ebenfalls unter den Schätzungen lag die Prognose für das Umsatzwachstum. Anstatt der erhofften 7,4 Prozent stellte das Management nur 6,0 bis 7,0 Prozent in Aussicht.

Aktie unter Druck, gibt wichtige Unterstützungen auf

Angesichts der in diesem Jahr bislang starken Vorstellung der Aktie waren die Erwartungen an das Unternehmen und seine Zahlen hoch. Diese sahen Anlegerinnen und Anleger mit einer Prognose unter den Erwartungen nicht erfüllt, daher verkauften sie ihre Anteile und sorgten mit einem Minus von 8,5 Prozent für einen heftigen Ausverkauf.

Dieser könnte sich in den kommenden Tagen und Wochen beschleunigen beziehungsweise fortsetzen, denn die Aktie ist am Donnerstag sowohl unter die 50- als auch die 200-Tage-Linie gefallen, was ein Verkaufssignal bedeutet.

Fazit: Für einen Einstieg ist es noch zu früh

Auch die Bewertung ist gegenwärtig nicht attraktiv. Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist Abbott Laboratories 2025 mit dem 23,4-Fachen seiner Gewinne bewertet. Das liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 17,3. Auch bei vielen anderen Bewertungskennziffern handelt die Aktie sowohl gegenüber ihrem eigenen Mittel als auch dem durchschnittlichen Branchenwert mit deutlichen Aufschlägen.

Wer sich bei Abbott Laboratories für zukünftiges Dividendenwachstum in Stellung bringen möchte, sollte daher noch tiefere Einstiegskurse und eine Bodenbildung im Chart abwarten. Bis dahin bieten die Mitbewerber Danaher und Thermo Fisher Scientific ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und aussichtsreichere Bewertungen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Abbott Laboratories Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 104,6EUR auf Tradegate (18. Juli 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

