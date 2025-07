SMA Solar tief im Minus: Downgrade und keine Besserung in Sicht

Der Freitag startet mit einer bösen Überraschung für Aktionäre von SMA Solar. Die Aktie verliert am Freitagmorgen mehr als 6 Prozent im Tradegate-Handel. Jefferies-Analyst Constantin Hesse hat seine Einschätzung für den weltweit führenden Anbieter von Solar-Wechselrichtern audf Underperform gesenkt und das Kursziel auf 16 Euro reduziert. Grund für die Downgrades sind die anhaltend schwache Nachfrage im Bereich Wohn- und Gewerbesektor (Residential und C&I).

Die SMA-Aktie wird aktuell mit einem KGV von 10 für 2026 und einem EV/EBITDA von 5 für 2026 bewertet, was im Vergleich zum Markt nicht als teuer gilt. Doch offenbar traut der Analyst der Aktie aktuell nicht die Wende zu. Trotz eines Kursplus von 50 Prozent in den vergangenen drei Monaten steht im Vergleich zum Kurs von vor einem Jahr immer noch ein Minus von 20 Prozent zu Buche.

Hinzu kommen weitere Unsicherheiten im Bereich des Großanlagenmarktes, der bislang als Wachstumstreiber für SMA galt. Rund die Hälfte der Einnahmen aus diesem Segment stammen aus den USA, wo die Kürzung der Steuergutschriften unter der Trump-Administration das Geschäft belastet. In Europa sieht Hesse zwar weiterhin eine positive Entwicklung, doch die stark schwankenden Strompreise und das zunehmende Problem der Netzüberlastung dämpfen die Marktdynamik. Während Speichertechnologien wie die SMA Altenso als Zukunftspotenzial gelten, bleiben diese im Vergleich zum Gesamtgeschäft nur eine kleine Nische, die den kurzfristigen Druck auf das Unternehmen nicht abfedern kann.

Die Prognosen für 2025 bis 2027 wurden ebenfalls nach unten korrigiert. Hesse rechnet nun mit einem Rückgang von 6 bis 9 Prozent bei den Gewinnschätzungen für diese Jahre, da die Risiken von weiteren Abschreibungen und einer schwachen Erholung des HBS-Segments weiter bestehen bleiben. Der Analyst erwartet erst ab dem dritten Quartal 2025 eine Besserung in diesem Bereich, während das Geschäft mit Großanlagen in den kommenden Jahren an Schwung verlieren könnte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 19,52EUR auf Tradegate (18. Juli 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.





Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!