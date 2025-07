ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax hält Kurs auf Rekordhoch Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Ende einer anfangs turbulenten Woche zuversichtlich geblieben. Der Dax stieg am Freitag im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 24.450,18 Punkte. Für den MDax ging es um 0,5 Prozent auf 31.157,68 Punkte …