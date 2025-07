AirConsole bringt legendäre Atari-Arcade-Spiele ins Auto

ZÜRICH, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- AirConsole, die In-Car Gaming-Plattform, die sich schnell zum Industriestandard entwickelt, geht eine Partnerschaft mit Atari ein, dem legendären Videospielverlag. Ab heute wird Asteroids: Recharged und Breakout: Recharged zum ersten Mal in Autos über das Infotainment-System in unterstützten Volkswagen spielbar sein.

„Atari hat den Grundstein für Generationen von Spielern gelegt", sagt Anthony Cliquot, CEO von N-Dream. „Die Aufnahme dieser zeitlosen Titel in die AirConsole zeigt, dass unsere Vision für In-Car-Play von den vertrauenswürdigsten Unterhaltungsmarken der Welt angenommen wird."

Die neue Welle der Unterhaltungsinnovation wird nicht von Mobilgeräten oder Wohnzimmerkonsolen geprägt, sondern von den Bildschirmen, die bereits in Ihren Fahrzeugen eingebaut sind. Da Autofahrer immer mehr Zeit mit Warten, Aufladen oder Parken verbringen, verwandelt AirConsole diese ungenutzten Momente in Gelegenheiten zum Spielen und Verbinden.

„Das AirConsole-Team hat eine phänomenale Erfolgsbilanz bei der Optimierung der Steuerung in Fahrzeugen und bei der Produktion erstaunlicher Spielerlebnisse in Fahrzeugen°, sagte Ethan Stearns, VP of Games bei Atari. „Wir freuen uns darauf, dass Volkswagenfahrer und ihre Passagiere diese modernen Versionen unserer Klassiker entdecken werden."

Ikonische Spiele treffen auf eine neue Plattform

Ursprünglich entwickelt und veröffentlicht von Atari als Teil seiner Recharged-Serie, Breakout: Recharged und Asteroids: Recharged werden jetzt über AirConsole in die Fahrzeugumgebung eingeführt.

Die beiden Spiele unterstützen 1-2 Spieler, so dass sie sich gut für gemeinsames oder alleiniges Spielen im Auto eignen.

Breakout: Recharged

Eine neue Version des Klassikers "Brick Breaking". Mit 50 anspruchsvollen Levels und Power-Ups wie Railguns und Zielsuchraketen verleiht diese Version einem grundlegenden Arcade-Erlebnis moderne Tiefe. Im Coop-Modus kann ein zweiter Passagier ganz einfach mitfahren.