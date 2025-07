Volatus Aerospace mit 10 Mio. CAD Finanzspritze bereit für die nächste Wachstumsphase im Drohnen-Boom

Der Himmel ist nicht die Grenze – Volatus hebt ab. Die kanadische Volatus Aerospace Inc. hat es geschafft: Die jüngste Kapitalerhöhung über 10 Mio. CAD wurde vollständig gezeichnet – ein starkes Signal an die Märkte. Während Drohnentechnologie weltweit boomt und der Bedarf in Bereichen wie Verteidigung, Energie, Infrastruktur und öffentlicher Sicherheit rasant wächst, bringt sich Volatus in Stellung, um einer der führenden Player in der globalen Lufttechnologie-Revolution zu werden. Entsprechende Unternehmensmeldungen wurden bereits in den vergangenen Wochen veröffentlicht.Lesen sie den Artikel hier weiter